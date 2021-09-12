وزير الخارجية: الأولوية في اليمن ستبقى لإحلال السلام

المواطن - الرياض

أكد وزير الخارجية، الأمير فيصل بن فرحان، على دعم المملكة للجهود الدولية لمنع إيران من امتلاك السلاح النووي، مضيفًا أن الأولوية في اليمن ستبقى لإحلال السلام.

إحلال السلام في اليمن

ورفض وزير الخارجية، في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره النمساوي ألكسندر شالينبرج في الرياض، قطعيًا استخدام الميليشيات الحوثية للشعب اليمني كرهينة.

وأكد أن الحوثيين يهددون منشآت مدنية كمطار أبها الدولي ومنطقة الدمام، والسعودية لن تتردد في الرد على أي استهدافات حوثية.

التسوية في اليمن

وقال وزير الخارجية الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله، سنعمل مع المبعوث الأممي لليمن وحلفائنا من أجل الوصول إلى تسوية في اليمن، رغم أن جماعة الحوثي عرقلت جميع جهود وقف إطلاق النار في اليمن، ولكن الأولوية تبقى دائمًا التوصل إلى تسوية مناسبة.

وأوضح أن السعودية طالبت بالكشف عن كل الوثائق المتعلقة باعتداءات 11 سبتمبر.

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