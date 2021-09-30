وصل وزير الخارجية الإسرائيلي، يائير لابيد، اليوم الخميس، إلى البحرين في أول زيارة من نوعها، حيث من المقرر افتتاح سفارة بلاده في العاصمة المنامة.

أول زيارة رسمية:

وقالت وزارة الخارجية الإسرائيلية أمس: “بدعوة من وزير خارجية مملكة البحرين، يصل وزير الخارجية يائير لابيد الخميس في أول زيارة رسمية لوزير إسرائيلي للبحرين”.

وأضافت: “سيفتتح وزيرا خارجية إسرائيل والبحرين السفارة الإسرائيلية في المنامة ويوقعان سلسلة من الاتفاقيات الثنائية”.

وكان السفير البحريني في تل أبيب قدم مؤخراً أوراق اعتماده للرئيس الإسرائيلي.

كما زار وزير الخارجية البحريني، عبد اللطيف الزياني، إسرائيل في نوفمبر الماضي، بعد نحو شهرين من توقيع البلدين على اتفاق سلام.

وفي 15 سبتمبر 2020، وقعت إسرائيل بالبيت الأبيض اتفاق سلام مع الإمارات، وإعلان تأييد سلام مع البحرين.