‎الرئيسية
جديد الأخبار
وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيرته الإندونيسية
إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيرته الإندونيسية

2021/09/22
الساعة 1:00 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيرته الإندونيسية
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، يوم أمس الثلاثاء، وزيرة خارجية جمهورية إندونيسيا ريتنو مارسودي، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين في نيويورك.

علاقات ثنائية: 

وجرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها وتعزيزها، إضافة إلى استعراض الموضوعات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

وزير الخارجية يبحث العلاقات الثنائية مع نظيرته الإندونيسية - المواطن

حضر اللقاء وكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي، ومدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن بن أركان الداود.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

وزير الخارجية يستعرض الجهود الإغاثية مع رئيس الصليب الأحمر

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن