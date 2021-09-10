‎الرئيسية
جديد الأخبار
وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الأخوية مع نظيره الموريتاني

وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الأخوية مع نظيره الموريتاني

2021/09/10
الساعة 12:50 صباحًا
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
وزير الخارجية يبحث تعزيز العلاقات الأخوية مع نظيره الموريتاني
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية الجمهورية الإسلامية الموريتانية إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وذلك على هامش أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية على المستوى الوزاري بمقر الجامعة العربية في القاهرة.

وجرى خلال اللقاء استعراض سبل تعزيز العلاقات الأخوية بين البلدين والشعبين الشقيقين في كافة مجالات التعاون المشترك، ومناقشة الموضوعات المطروحة على جدول أعمال الدورة 156 لمجلس جامعة الدول العربية، بالإضافة إلى مناقشة آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية.

حضر اللقاء مدير عام مكتب سمو وزير الخارجية عبدالرحمن الداود.


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

4 دول تتنافس على تنظيم كأس العالم للأندية

تشهد الفترة المقبلة تنافسًا كبيرًا بين أكثر من