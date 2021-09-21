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وزير الخارجية يستعرض الجهود الإغاثية مع رئيس الصليب الأحمر
ماورر قدر دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية

وزير الخارجية يستعرض الجهود الإغاثية مع رئيس الصليب الأحمر

2021/09/21
الساعة 10:54 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الخارجية يستعرض الجهود الإغاثية مع رئيس الصليب الأحمر
المواطن - واس

التقى صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، رئيس اللجنة الدولية للصليب الأحمر بيتر ماورر، وذلك على هامش أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها السادسة والسبعين بنيويورك.

استعراض الجهود الإغاثية: 

وجرى خلال اللقاء، استعراض الجهود الإغاثية والإنسانية للجنة الدولية للصليب الأحمر.

وزير الخارجية يستعرض الجهود الإغاثية مع رئيس الصليب الأحمر - المواطن

من جانبه قدّر رئيس اللجنة الدولية دعم المملكة الدائم ومساندتها للأعمال الإنسانية والإغاثية في مختلف الدول.

حضر اللقاء صاحبة السمو الملكي الأميرة ريما بنت بندر بن سلطان بن عبدالعزيز سفيرة خادم الحرمين الشريفين لدى الولايات المتحدة الأمريكية، ووكيل وزارة الخارجية للشؤون الدولية المتعددة الدكتور عبدالرحمن الرسي.


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