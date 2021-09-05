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وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني في قطر
نوه بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة

وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني في قطر

2021/09/05
الساعة 4:37 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
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وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني في قطر
المواطن - واس

قام صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية، اليوم بزيارة لمركز القيادة الوطني Ncc بدولة قطر الشقيقة.

زيارة وزير الداخلية لمركز Ncc 

واطلع سموه خلال الزيارة على تجهيزات المركز، واستمع لشرح موجز قدمه رئيس مركز القيادة الوطني اللواء خليفة عبدالله النعيمي عن أبرز مهام المركز والأنظمة الأمنية المستخدمة في إدارة الأحداث والأزمات.

ونوه الأمير عبدالعزيز بن سعود في نهاية الزيارة بما شاهده في المركز من أنظمة تقنية متطورة، متمنيًا لمنسوبيه التوفيق والسداد.

وزير الداخلية يزور مركز القيادة الوطني في قطر


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