وزير الرياضة: اهتمام ولي العهد بسباقات الهجن يعكس الدعم اللامحدود للقطاع الرياضي

المواطن - محمد سمعه

أكد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، وزير الرياضة، على أن اهتمام سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بـ رياضة الهجن يعكس الدعم اللامحدود الذي يحظى به القطاع الرياضي.

تعليق وزير الرياضة:

وغرد الأمير عبدالعزيز الفيصل وزير الرياضة قائلًا عبر حسابه في “تويتر” : “خالص الشكر لسمو ولي العهد على دعمه لهذا الموروث الشعبي ومنافساته والاهتمام بهذه الرياضة، مما يعكس الدعم اللامحدود الذي نحظى به في قطاعنا الرياضي”.

وأضاف الفيصل: “كما نسعد غدًا بتشريف سمو الأمير خالد الفيصل لليوم الختامي من المهرجان”.

أمير مكة يحضر الحفل الختامي غدًا:

وسوف يحضر صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة نيابة عن الأمير محمد بن سلمان، يوم غد، الحفل الختامي لمنافسات النسخة الثالثة لمهرجان ولي العهد للهجن، الذي ينظمه الاتحاد السعودي للهجن على ميدان محافظة الطائف لسباقات الهجن.

وشهدت المرحلة النهائية من المهرجان إقامة 204 أشواط، منها 20 شوطًا للرموز، وخصص المهرجان جوائز مالية تُعد من أعلى الجوائز في السباقات الرياضية، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية 53 مليون ريال، تنافس عليها المئات من أشهر ملاك الهجن المحلية والعربية والدولية، كما خصص المهرجان مليون ريال لجائزة سيف ولي العهد- حفظه الله-، التي سيفوز بها مالك الهجن الأكثر حصولاً على النقاط في الأشواط العامة للمهرجان.

يذكر أن قطاع الهجن وتطويره يحظى بدعم واهتمام كبيرين من سمو ولي العهد، وفق رؤية طموحة تواكب مكانة المملكة وتطلعات أبنائها، وتحقق أهداف ملاك الهجن وعشاق هذه الرياضة في جميع مناطق المملكة والوطن العربي.

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