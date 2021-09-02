وزير الرياضة: بداية موفقة يا أبطال المنتخب السعودي

المواطن - محمد سمعه

حرص الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل وزير الرياضة على تهنئة لاعبي المنتخب السعودي الأول لكرة القدم، وذلك بعد الفوز على منتخب فيتنام مساء اليوم الخميس بثلاثية لهدف في تصفيات آسيا المؤهلة لـ كأس العالم 2022.

وغرد وزير الرياضة قائلًا: ” الحمد لله ألف مبروك للأخضر، بداية موفقة يا أبطال”.

المنتخب السعودي يعود بثلاثية

وكان الأخضر فاز على فيتنام بثلاثية أحرزها كل من سالم الدوسري وياسر الشهراني وصالح الشهري، بينما سجل للمنتخب الفيتنامي اللاعب كوانج هاي.

وسيواجه الأخضر، نظيره منتخب عُمان مساء الثلاثاء المقبل في الجولة الثانية للمجموعة الثانية بتصفيات كأس العالم 2022، حيث تُقام المباراة في تمام الساعة السابعة مساءً بتوقيت المملكة على ملعب ” مجمع السلطان قابوس الرياضي” في عُمان.

ويسعى الأخضر إلى تحقيق الفوز الثاني على التوالي والوصول إلى النقطة السادسة للبقاء في صدارة المجموعة الثانية.

وكانت مباراة المنتخب السعودي ضد فيتنام أُقيمت على ملعب ” مرسول بارك” في الرياض.

إصابة عبدالله عطيف وخروجه من اللقاء اضطراريًا

يذكر أن مباراة الأخضر وفيتنام، كانت شهدت إصابة اللاعب عبدالله عطيف وخروجه من اللقاء بالدقيقة الـ18 من الشوط الأول، ودخول اللاعب محمد كنو بديلًا له.

وأهدر كل من فهد المولد وسلمان الفرج فرصتين محققتين للتهديف، بالشوط الأول قبل أن يرد الأخضر بثلاثية في أحداث الشوط الثاني.

ويهدف المنتخب السعودي في الوصول للمرة السادسة في تاريخه إلى بطولة كأس العالم بعد الوصول لنهائيات 1994 و 1998 و2002 و 2006 و 2018.

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