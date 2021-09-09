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وزير الرياضة: نتطلع لمستقبل واعد بالإنجازات للكرة السعودية

وزير الرياضة: نتطلع لمستقبل واعد بالإنجازات للكرة السعودية

2021/09/09
الساعة 1:25 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة: نتطلع لمستقبل واعد بالإنجازات للكرة السعودية الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل
المواطن - مروة نبيل

دشن، قبل قليل، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، كما وجه الشكر إلى القيادة لدعم مجال الرياضة.

وزير الرياضة يشكر القيادة

وقال وزير الرياضة: “الشكر لخادم الحرمين الشريفين وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في الوقت الحالي وتحقق لنا الكثير من الطموحات”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحاته خلال حفل تدشين استراتيجية تحول الكرة السعودية، قائلًا: “نتطلع إلى مستقبل مشرق وواعد بالكثير من الإنجازات لكرة القدم السعودية”.

وزير الرياضة عبدالعزيز بن تركي الفيصل
الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل

استراتيجية تحول كرة القدم السعودية

وتهدف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

الاتحاد السعودي لكرة القدم - اتحاد الكرة
شعار الاتحاد السعودي – المصدر @saudiFF


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