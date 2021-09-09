وزير الرياضة: نتطلع لمستقبل واعد بالإنجازات للكرة السعودية

المواطن - مروة نبيل

دشن، قبل قليل، وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل استراتيجية تحول كرة القدم السعودية، كما وجه الشكر إلى القيادة لدعم مجال الرياضة.

وزير الرياضة يشكر القيادة

وقال وزير الرياضة: “الشكر لخادم الحرمين الشريفين وللأمير محمد بن سلمان ولي العهد على الدعم الكبير الذي تحظى به الرياضة في الوقت الحالي وتحقق لنا الكثير من الطموحات”.

وتابع الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل تصريحاته خلال حفل تدشين استراتيجية تحول الكرة السعودية، قائلًا: “نتطلع إلى مستقبل مشرق وواعد بالكثير من الإنجازات لكرة القدم السعودية”.

استراتيجية تحول كرة القدم السعودية

وتهدف استراتيجية تحول كرة القدم السعودية إلى وضع الأسس الحديثة لمستقبل الكرة في السعودية بما يتوافق مع القفزة الكبيرة التي تشهدها المملكة على كافة الأصعدة، وذلك بعد إجراء دراسات بيانية وزيارات ميدانية لتجارب دولية في هذا الإطار.

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