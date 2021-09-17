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وزير الرياضة: نسعد باستضافة أكبر بطولات اليد
تشهد مشاركة 10 فرق

وزير الرياضة: نسعد باستضافة أكبر بطولات اليد

2021/09/17
الساعة 3:56 مساءً
- ‎فيالرياضة, حصاد اليوم
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وزير الرياضة: نسعد باستضافة أكبر بطولات اليد الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل - المصدر @UAFAAC
المواطن - مروة نبيل

أعرب وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية العربية السعودية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل عن سعادته باستضافة بطولة العالم للأندية لكرة اليد “سوبر جلوب 2021”.

وزير الرياضة يعلق على استضافة البطولة

وقال وزير الرياضة: “نسعد مجددًا باستضافة أكبر البطولات على مستوى الأندية لكرة اليد، وبمشاركة أبطال القارات للمرة الثانية على التوالي”.

وتابع: “وهي امتداد للبطولات والفعاليات التي تستضيفها بلادنا الغالية بدعم مباشر من قيادتنا الحكيمة، وحرص ومتابعة ولي العهد نحو الوصول إلى تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030”.

وأضاف وزير الرياضة: “كل التوفيق نتمناه لممثلينا فريقي النور والوحدة في هذه البطولة، وأهلًا وسهلًا بكافة الفرق المشاركة في بلدهم الثاني السعودية، وبإذن الله تظهر هذه النسخة بمستوى فني مميز يحظى بإعجاب عشاق هذه اللعبة الممتعة”.

الوحدة لكرة اليد
لاعبو يد الوحدة في الدوري – المصدر @alwehdaclub1

سوبر جلوب في السعودية

وأعلنت وزارة الرياضة، قبل قليل، عن استضافة السعودية لمنافسات “سوبر جلوب 2021“، حيث ستُقام في جدة خلال الفترة من 5 وحتى 9 من شهر أكتوبر المقبل، وذلك بالتعاون مع الاتحاد السعودي لكرة اليد.

وتشهد منافسات بطولة العالم للأندية لكرة اليد مشاركة الثنائي السعودي الوحدة والنور، جامعة سيدني الأسترالي “بطل أوقيانوسيا”، كال هيت سان فرانسيسكو “بطل أمريكا الشمالية والكاريبي”، بينيروس البرازيلي “بطل أمريكا الجنوبية والوسطى”.

كما يشارك في سوبر جلوب 2021، ماغديبورغ الألماني بدعوة من الاتحاد الدولي، برشلونة الإسباني بطل النسخة السابقة، الدحيل القطري بطل آسيا وألبورغ الدانماركي بطل أوروبا، بالإضافة إلى الزمالك المصري بطل إفريقيا.

سوبر جلوب 2021
الأندية المشاركة – المصدر @sahfksa


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