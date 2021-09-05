وزير الرياضة يدعم منتخب السعودية

المواطن - مروة نبيل

حرص وزير الرياضة، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل، على حضور مران منتخب السعودية الأول لكرة القدم، مساء اليوم الأحد.

وزير الرياضة يحفز اللاعبين:

ونشر حساب وزارة الرياضة الرسمي على موقع التدوينات القصيرة “تويتر”، صورًا من تواجد وزير الرياضة في تدريبات الأخضر، اليوم الأحد، بصحبة رئيس الاتحاد السعودي لكرة القدم، ياسر المسحل.

وتحدث وزير الرياضة مع المدير الفني الفرنسي هيرفي رينارد، كما اجتمع مع لاعبي منتخب السعودي الأول لكرة القدم، حيث حرص على تدعيمهم وتحفيزهم قبل مواجهة عمان المقبلة، لتقديم الأفضل وخطف الثلاث نقاط.

منتخب السعودية ضد عمان:

ومن المقرر أن يلعب منتخب السعودية الأول لكرة القدم ضد نظيره العماني على ملعب مجمع السلطان قابوس، مساء يوم الثلاثاء المقبل، ضمن منافسات الجولة الثانية من التصفيات النهائية المؤهلة إلى بطولة كأس العالم 2022.

ونجح الأخضر في تحقيق الفوز على منتخب فيتنام الأول لكرة القدم بثلاثية أهداف مقابل هدف في الجولة الأولى من تصفيات كأس العالم 2022، فيما فجرت عمان مفاجأة كبرى بالفوز خارج ملعبها على اليابان بهدف دون رد.

ويطمح لاعبو منتخب السعودية الأول لكرة القدم للظهور بشكل مميز ضد عمان، وتحقيق الفوز للاقتراب من التأهل إلى نهائيات مونديال 2022، خاصة أن آخر مواجهة جمعت المنتخبين في 2019، نجح الأخضر في الفوز بثلاثة أهداف مقابل هدف.

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