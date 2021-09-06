وزير الرياضة يستقبل عبدالرحمن القرشي المُتوج ببرونزية بارالمبية طوكيو

المواطن - محمد سمعه

استقبل الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل رئيس اللجنة الأولمبية السعودية ووزير الرياضة، البطل الأولمبي عبدالرحمن القرشي لاعب المنتخب السعودي لألعاب القوى لذوي الإعاقة.

إنجاز عبدالرحمن القرشي في بارالمبية طوكيو

وكان القرشي تُوج بـ الميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة يوم الأربعاء الماضي ضمن منافسات ألعاب القوى في دورة الألعاب البارالمبية ” طوكيو 2020″.

وجاء القرشي ثالثًا في السباق الذي أٌقيم على مضمار الملعب الأولمبي بالعاصمة اليابانية طوكيو بزمن ( 14:76 ) ثانية.

تايلندي يحصل على الميدالية الذهبية

وحصل التايلندي بايو بونغسكورن على الميدالية الذهبية بتصدره السباق بزمن ( 14:20 ) ثانية، بينما جاء الكندي برينت لاكاتوس ثانيًا ومحققًا الميدالية الفضية بزمن ( 14:55 ) ثانية.

وجاء ذلك بعد حصول بطل الكاراتيه السعودي طارق حامدي على الميدالية الفضية بـ دورة الألعاب الأولمبية مطلع أغسطس الماضي في طوكيو.

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