وزير الرياضة يكافئ عبدالرحمن القرشي بمليون ريال

المواطن - مروة نبيل

حرص وزير الرياضة، رئيس اللجنة الأولمبية السعودية العربية، الأمير عبدالعزيز بن تركي الفيصل على تهنئة عبدالرحمن القرشي بعد تألقه في بارالمبياد طوكيو 2020.

مليون ريال مكافأة عبدالرحمن القرشي

وقال وزير الرياضة عبر حسابه الخاص على “تويتر”، قبل قليل: “سيتم تكريم بطلنا البارالمبي عبدالرحمن القرشي بجائزة الميدالية البرونزية وقدرها (مليون ريال) نظير تميزه وإبداعه وتمثيله المشرف للوطن في دورة الألعاب البارالمبية.. تستاهل يا بطل”.

وتوج السعودي عبدالرحمن القرشي بالميدالية البرونزية في سباق 100 متر كراسي متحركة ضمن منافسات دورة الألعاب البارالمبية “بارالمبياد طوكيو 2020”، بعد تأهله إلى النهائي بصحبة فهد الجنيدل، ويمكن الاطلاع عبر الرابط التالي (اضغط هنا).

كما وجه القرشي الشكر إلى القيادة ووزير الرياضة على دعمه وبارك لهم على التتويج بالميدالية البرونزية خلال مشاركته الأولى في منافسات البارالمبياد، متمنيًا تحقيق الذهب خلال المشاركات القادمة.

البعثة السعودية في بارالمبياد طوكيو

وتُشارك السعودية في منافسات بارالمبية طوكيو 2020 بـ7 رياضيين، وهم؛ عبدالرحمن القرشي وفهد الجنيدل “كراسي متحركة”، النخلي “جري”، حسن دوشي “الوثب الطويل”، سارة الجمعة “دفع الجلة”، مريم المريسل “كرة طاولة” وأحمد شربتلي “فروسية”.

وشارك علي النخلي في سباق 100 متر ضمن تصفيات منافسات ألعاب القوى في بارالمبياد طوكيو 2020، وتمكن من احتلال المركز السابع، ليخطف بطاقة التأهل إلى النهائيات، قبل أن يختتم مشاركته في المركز السادس.

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