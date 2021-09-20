وزير الطاقة: السعودية تبدي قلقها حيال إيران وعدم شفافية برنامجها النووي

المواطن - الرياض

أكد وزير الطاقة سمو الأمير عبدالعزيز بن سلمان أن المملكة العربية السعودية تلتزم بسياستها للاستخدام السلمي للطاقة النووية.

وزير الطاقة السعودي: المملكة تبدي قلقها حيال عدم التزام #إيران وعدم شفافية برنامجها النووي #العربية pic.twitter.com/Zp5TkMubSD — العربية (@AlArabiya) September 20, 2021

البرنامج النووي الإيراني

وأضاف وزير الطاقة، في كلمته بمؤتمر الوكالة الدولية للطاقة الذرية، أن المملكة تؤكد أهمية التزام الدول بمعاهدة الانتشار النووي.

وقال إن المملكة العربية السعودية تشدد على أهمية المناطق الخالية من أسلحة الدمار الشامل، مؤكدا أن المملكة تبدي قلقها حيال عدم التزام إيران وعدم شفافية برنامجها النووي.

التصدي للانتشار النووي

وتابع أن المملكة تشدد على ضرورة التصدي للانتشار النووي في الشرق الأوسط، ونجدد دعمنا للوكالة الذرية لترسيخ الاستخدام السلمي للطاقة النووية ومن أجل تسخير الطاقة النووية لخدمة البشرية.

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