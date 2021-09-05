‎الرئيسية
جديد الأخبار
وصايا الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية بمناسبة العام الدراسي
يلقيها عدد من الدعاة بمساجد رفحاء

وصايا الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية بمناسبة العام الدراسي

2021/09/05
الساعة 5:23 مساءً
- ‎فيجديد الأخبار, حصاد اليوم
0
طباعة
وصايا الشؤون الإسلامية في الحدود الشمالية بمناسبة العام الدراسي
المواطن - الرياض

تنظم وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، ممثلة بفرعها في منطقة الحدود الشمالية، اليوم، كلمة دعوية بعنوان: (وصايا بمناسبة العام الدراسي)، يلقيها عدد من الدعاة في جوامع ومساجد محافظة رفحاء بعد صلاة المغرب.

وصايا للطلاب

ويلقي الوصايا كل من الشيخ مشاري بن نايف الشمري في جامع الأمير الوليد بن طلال، والدكتور فيصل بن حمود الشمري في مسجد عايد حمود، والشيخ بدر بن نايف الشمري في مسجد سلطانة، في حين يلقيها الشيخ عبدالله بن عايد الشمري في مسجد عايد عضيب.

أنشطة الشؤون الإسلامية

​وتأتي هذه الكلمة ضمن الأنشطة الدعوية التي تنفذها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، لحث أبناء المجتمع على طلب العلم، والحرص على العلم النافع.

الشؤون الإسلامية


شارك الخبر

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.





مقالات ذات صلة

"> المزيد من الاخبار المتعلقة :


قد يعجبك ايضاً

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح مسجد أغلق بسبب كورونا في الشرقية

أعادت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، افتتاح مسجد