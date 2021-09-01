وصول خبراء تقنيين من تركيا وقطر إلى مطار كابل

المواطن - متابعة

أعلنت مصادر محلية وصول خبراء تقنيين من قطر وتركيا إلى مطار كابل حيث هبطت في المطار طائرة تابعة للخطوط القطرية لأول مرة منذ سيطرة طالبان على البلاد وخروج القوات الأمريكية بالكامل.

وصول أول طائرة قطرية

وتداول نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي لقطات تظهر لحظة هبوط أول طائرة أجنبية في مطار حامد كرزاي الدولي في كابل منذ انسحاب القوات الأمريكية منه.

وتظهر هذه اللقطات طائرة نقل عسكرية من طراز “بوينغ سي-17” تحمل علامات شركة الخطوط الجوية القطرية، وعناصر لحركة طالبان يتابعون عملية هبوطها في المطار.

إدارة مطار كابل

ويأتي ذلك على خلفية تقارير عن مشاورات جارية بين طالبان التي وصلت إلى سدة الحكم في أفغانستان وقطر وتركيا بشأن إمكانية أن تتولى الدوحة وأنقرة تشغيل المطار.

وكان المتحدث باسم طالبان ذبيح الله مجاهد قد أكد في تصريحات سابقة أنه تم إتلاف معظم الأجهزة في مطار كابل، مشيرًا إلى أن العمل جار على معالجة هذه الأضرار.

يذكر أن محيط المطار قد تم استهدافه في عملية انتحارية من قبل عناصر تابعة لتنظيم داعش الإرهابي وتسبب الحادث في مقتل 13 شخصًا بينهم عدد من قوات المارينز الأمريكية.

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