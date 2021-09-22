أعلن البنك الإسلامي للتنمية، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمكتب الرئيسي للبنك في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأبرزت إدارة البنك، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي أول صندوق التحويل: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المالية، الاستثمار)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

– مساعد أول/ إدارة الأداء المؤسسي: شهادة البكالوريوس فأعلى في تخصصات: (المالية، الاقتصاد، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص مشابه.

التقديم على وظائف البنك الإسلامي للتنمية:

وأوضحت إدارة البنك، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، والتقديم مستمر حتى تاريخ 12 أكتوبر 2021م، منوهة بأنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)