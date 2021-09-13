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#وظائف إدارية شاغرة في الجامعة الإسلامية
للعمل في عدد من الإدارات التابعة

#وظائف إدارية شاغرة في الجامعة الإسلامية

2021/09/13
الساعة 10:29 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في الجامعة الإسلامية
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الجامعة الإسلامية- إدارة صندوق الطالب، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات وترغب بشغلها عن طريق المسابقة الوظيفية؛ وذلك للعمل في عدد من الإدارات التابعة للجامعة.

تفاصيل وظائف الجامعة الإسلامية:

وأفادت الجامعة الإسلامية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محاسب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– إدارة مشاريع: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة.

– مسؤول إسكان طلاب: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علم نفس، شريعة، علم اجتماع).

– مسؤول الخدمات الإلكترونية: شهادة البكالوريوس في تخصص الحاسب الآلي.

التقديم على وظائف الجامعة الإسلامية:

وأوضحت الجامعة الإسلامية، أنّ التقديم سيتاح عبر موقع الإلكتروني للتوظيف (هنا)، وذلك بدءًا من تاريخ 17 سبتمبر 2021م؛ ويستمر التقديم حتى تاريخ 22 سبتمبر 2021م.

ولمعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، فضلًا الدخول على الرابط التالي: (هنا)

وظائف الجامعة الإسلامية


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