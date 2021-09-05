وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف عام مشروع (عدد وظيفتين): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة الأعمال، الهندسة).

– خبير التمكين التكنولوجي: شهادة البكالوريوس أو الماجستير في تخصصات: (الاتصالات، علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 5 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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