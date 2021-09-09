وظائف إدارية شاغرة في شركة الاتصالات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير مناوب/ القائم بالأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص إدارة الأعمال.

– أخصائي عمليات البنية التحتية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الكمبيوتر، تقنية المعلومات، هندسة الاتصالات).

– مدير قسم تمكين الحلول: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (علوم الحاسب، تقنية المعلومات).

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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