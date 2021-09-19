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#وظائف إدارية شاغرة في شركة STC
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة في شركة STC

2021/09/19
الساعة 6:29 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة في شركة STC
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الاتصالات السعودية “STC”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة لذوي الخبرة، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بالمركز الرئيسي للشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة الاتصالات السعودية:

وأبرزت شركة الاتصالات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– قائد فريق تقارير وإحصاءات السلامة.

– قائد فريق خدمات السلامة الفنية.

– خبير شؤون مجموعة الأفراد.

– مدير قسم تصميم الخدمات والمشاريع.

طريقة التقديم على وظائف STC:

وأوضحت شركة الاتصالات السعودية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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