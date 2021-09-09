وظائف إدارية شاغرة في مستشفى الملك خالد

المواطن- خالد الأحمد

أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي المناقصات: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (إدارة المواد، إدارة الأعمال).

– محاسب رواتب: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة.

– مصمم جرافيك: شهادة الدبلوم أو البكالوريوس في تخصصات: (التصميم الجرافيكي، علوم الكمبيوتر، تصميم الوسائط المتعددة، التصوير الفوتوغرافي).

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 9 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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