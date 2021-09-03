وظائف إدارية شاغرة لدى أرامكو للتجارة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو للتجارة- التابعة لشركة أرامكو السعودية، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وبيّنت شركة أرامكو للتجارة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدقق حسابات أول.

– محلل ثانٍ المخاطر التشغيلية.

التقديم على وظائف شركة أرامكو للتجارة:

وأوضحت شركة أرامكو للتجارة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 3 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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