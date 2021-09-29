أعلنت شركة متاجر بنده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع متاجر الشركة في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف متاجر بنده:

وبيّنت شركة بنده أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مراجع إقليمي/ سلامة الأغذية.

– مسؤول الأداء.

– مدير التصميم.

– مدير أول تطوير المرافق.

طريقة التقديم على وظائف بنده:

وأوضحت شركة بنده، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 29 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 20 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة في بنده، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).