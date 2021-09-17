وظائف إدارية شاغرة لدى شركة الرقيب

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة حمد محمد الرقيب وأولاده التجارية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع المعارض والمتاجر التابعة للشركة في كل من الخبر، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة الرقيب التجارية:

وأبرزت شركة الرقيب التجارية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– محلل الأعمال (الخبر).

– موظف مشتريات (الخبر).

– منسق مشروع (الخبر).

– مراقب المخزون (الرياض).

طريقة التقديم على وظائف شركة الرقيب:

وأوضحت شركة الرقيب التجارية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 16 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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