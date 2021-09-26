أعلنت شركة تكوين المتطورة للصناعات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظات المنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف شركة تكوين المتطورة للصناعات:

وأبرزت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب أول.

– محاسب.

التقديم على وظائف شركة تكوين المتطورة للصناعات:

وأوضحت شركة تكوين المتطورة للصناعات، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021م.

وأفادت شركة تكوين أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)