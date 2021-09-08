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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة طاقة
لحمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير

#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة طاقة

2021/09/08
الساعة 5:02 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى شركة طاقة
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات البكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من الدمام، والظهران.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وأبرزت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– منسق دعم العمليات (الدمام): شهادة البكالوريوس في أي تخصص ذي الصلة.

– محلل الفعالية التنظيمية (الظهران): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الموارد البشرية، إدارة الأعمال، التطوير التنظيمي)، أو أي تخصص ذي الصلة، ويفضل شهادة الماجستير.

طريقة التقديم على وظائف شركة طاقة:

وأوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 7 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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