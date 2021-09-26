أعلنت شركة نوماك “NOMAC”، المتخصصة بمجال التشغيل والصيانة لخدمة تحلية المياه وتوليد الطاقة، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع محطات تحلية المياه في محافظة جدة.

تفاصيل وظائف شركة نوماك:

وأبرزت شركة نوماك أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير الميزانية والمحاسبة/ ضريبة المراجعة.

– رئيس الامتثال والمراقبة.

– مدير المشتريات.

طريقة التقديم على وظائف شركة NOMAC:

وأوضحت شركة نوماك أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأحد الموافق 26 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)