أعلنت مجموعة شركات المجدوعي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الدمام، وجدة، والمنطقة الشرقية.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات المجدوعي القابضة:

وأبرزت مجموعة المجدوعي، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف الساحة/ العمليات (عدد 3 وظائف/ الدمام، وجدة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مدير مشروع (المنطقة الشرقية): شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الخدمات اللوجستية، التسويق، الإدارة).

التقديم على وظائف مجموعة المجدوعي القابضة:

وأوضحت مجموعة المجدوعي، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)