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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة Serco
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة Serco

2021/09/15
الساعة 9:10 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية شاغرة لدى مجموعة Serco Serco
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مجموعة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف مجموعة شركة سيركو:

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مراقب المستندات (الجبيل).

– مدير البرنامج (الرياض).

طريقة التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 15 سبتمبر 2021م.

وأشارت مجموعة سيركو إلى أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

 

 


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