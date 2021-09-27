أعلن مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المستشفى في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مستشفى الملك خالد التخصصي للعيون:

وأبرزت إدارة المستشفى، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مساعد قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– محاسب عام: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (المحاسبة، أو المالية).

– مسؤول الجدولة العمليات: شهادة الدبلوم في تخصصات: (إدارة المستشفيات، إدارة الأعمال، الإدارة العامة، السكرتارية).

التقديم على وظائف مستشفى الملك خالد:

وأوضحت إدارة المستشفى، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 27 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)