وظائف إدارية وهندسية شاغرة في شركة طاقة

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التصنيع وخدمات الطاقة “طاقة”- المتخصصة بالمعدات وخدمات حقول النفط والغاز، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في محافظة الظهران.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع وخدمات الطاقة:

وأبرزت شركة طاقة، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– محاسب/ إدارة الحسابات: شهادة البكالوريوس في تخصص المحاسبة، أو أي تخصص ذي الصلة.

– موظف الجودة والصحة والسلامة والبيئة: شهادة البكالوريوس في تخصص هندسي ذي الصلة.

طريقة التقديم على وظائف شركة طاقة:

وأوضحت شركة طاقة، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 16 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة