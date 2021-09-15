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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة الراشد
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة الراشد

2021/09/15
الساعة 6:51 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة الراشد
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركات راشد بن عبدالرحمن الراشد وأولاده، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركات التابعة للمجموعة في كل من الرياض، وجدة، والدمام.

تفاصيل وظائف مجموعة شركات الراشد:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أمين الصندوق (عدد وظيفتين/ الرياض، وجدة).

– رئيس قسم الجودة (الرياض).

– مسؤول السلامة (الدمام).

التقديم على وظائف مجموعة الراشد:

وأوضحت مجموعة الراشد، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 15 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 15 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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