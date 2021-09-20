وظائف إدارية وهندسية شاغرة في مجموعة التركي

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة التركي القابضة، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع إحدى الشركات التابعة للمجموعة “أركاز الشرق لمواد البناء” في محافظة كل من الدمام، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأبرزت المجموعة، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– موظف تخليص جمركي (الدمام): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– مهندس مصنع (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الميكانيكية.

التقديم على وظائف مجموعة التركي القابضة:

وأوضحت المجموعة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمرٌّ حتى تاريخ 31 ديسمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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