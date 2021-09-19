وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى آركو للاستقدام

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة آركو للاستقدام، المتخصصة في مجال خدمات العمالة والتوظيف، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأبرزت الشركة، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي توظيف خارجي (عدد وظيفتين).

– محاسب.

– مسؤول مشاريع.

– مهندس نظم.

التقديم على وظائف شركة آركو للاستقدام:

وأوضحت الشركة، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 18 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

شارك الخبر









المزيد من الأخبار

مقالات ذات صلة