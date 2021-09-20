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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ساتورب
للجنسين من حمَلة شهادة البكالوريوس

#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ساتورب

2021/09/20
الساعة 5:21 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف إدارية وهندسية شاغرة لدى ساتورب
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة أرامكو توتال للتكرير والبتروكيماويات “ساتورب”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل.

تفاصيل وظائف شركة مصفاة ساتورب:

وبيّنت شركة ساتورب، أن الوظائف المتاحة على مسمى:

– أخصائي الأمن السيبراني: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أمن المعلومات، علوم الكمبيوتر)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مهندس كيميائي: شهادة البكالوريوس في تخصص الهندسة الكيميائية.

التقديم على وظائف شركة ساتورب:

وأوضحت شركة ساتورب، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول من خلال هذا الرابط: (هنا)

 


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