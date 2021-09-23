أعلنت مجموعة شركة سيركو للخدمات الدولية “Serco Group”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع مجموعة في كل من الجبيل، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة سيركو:

وأبرزت مجموعة شركة سيركو، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير أول/ إدارة الممتلكات (الرياض).

– أخصائي هندسة النظم/ إنشائي (الرياض).

– خبير العقود (الرياض).

– مستشار إدارة الأصول (الجبيل).

طريقة التقديم على وظائف مجموعة Serco:

وأوضحت مجموعة سيركو، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 23 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)