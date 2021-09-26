أعلنت شركة أدوية الحكمة الدولية “hikmapharma”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف فنية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة بالمملكة في كل من الرياض، وجدة.

تفاصيل وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأبرزت شركة أدوية الحكمة، أنَّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– فني تكييف (الرياض): شهادة الدبلوم في تخصص التدفئة والتهوية وتكييف الهواء.

– ممثل طبي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الصيدلة.

التقديم على وظائف شركة أدوية الحكمة:

وأوضحت شركة أدوية الحكمة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)