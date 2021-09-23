أعلنت شركة التصنيع الوطنية “التصنيع”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وإدارية وفنية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة والشركات التابعة لها في كل من الجبيل، والدمام، والرياض.

تفاصيل وظائف شركة التصنيع الوطنية:

وأبرزت شركة التصنيع الوطنية، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي ميكانيكي (الجبيل).

– رئيس المبيعات (الجبيل).

– مهندس ميكانيكي/ الصيانة (الجبيل).

– مشرف الصيانة (الدمام).

– أخصائي/ شريك أعمال الموارد البشرية (الرياض).

– فني كهربائي (الرياض).

– مهندس أول الأجهزة (الجبيل).

– مستشار رئيسي/ تطوير الأعمال (الرياض).

– مشغل/ الإنتاج (الدمام).

– مشغل/ المرافق والطاقة (الدمام).

التقديم على وظائف شركة التصنيع:

وأوضحت شركة التصنيع الوطنية، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ 22 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)