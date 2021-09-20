وظائف شاغرة بفروع شركة الحاج حسين رضا

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة الحاج حسين علي رضا وشركاه المحدودة للسيارات والشاحنات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية وهندسية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الثانوية العامة والدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة ومعارضها في كل من جدة، والجبيل.

تفاصيل وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وبيّنت الشركة، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مطور تطبيقات (جدة) شهادة البكالوريوس أو الدبلوم في تخصصات: (نظم المعلومات، أو علوم الحاسب).

– مساعد/ الآلات والشاحنات (عدد 4 وظائف/ جدة): شهادة الثانوية العامة، أو ما يعادلها.

– مشرف ورشة (الجبيل): شهادة الدبلوم العالي في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف شركة الحاج حسين علي رضا:

وأوضحت الشركة، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 20 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 19 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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