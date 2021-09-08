وظائف شاغرة بفروع مجموعة ديافيرم

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت مجموعة شركة ديافيرم السعودية “Diaverum”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفر وظائف إدارية وصحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع عيادات ومراكز رعاية مرضى الكلى التابعة للمجموعة في كل من مكة المكرمة، وجدة.

تفاصيل وظائف مجموعة ديافيرم:

وبيّنت مجموعة ديافيرم، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مشرف عيادة (مكة المكرمة): شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

– أخصائي اجتماعي (جدة): شهادة البكالوريوس في تخصص الخدمة الاجتماعية.

طريقة التقديم على وظائف ديافيرم:

وأوضحت مجموعة ديافيرم، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 7 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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