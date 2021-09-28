أعلنت شركة مختبرات البرج الطبية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في تخصص المختبرات الطبية؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في كل من جازان، وأبها، وخميس مشيط، والباحة.

تفاصيل وظائف مختبرات البرج الطبية:

وبيّنت شركة مختبرات البرج، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– فني مختبر (جازان).

– أخصائي مختبر (جازان).

– فني مختبر (أبها).

– فني مختبر (خميس مشيط).

– فني مختبر (الباحة).

التقديم على وظائف مختبرات البرج الطبية:

وأوضحت شركة مختبرات البرج، أنّ التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 26 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)