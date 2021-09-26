أعلن البنك السعودي الفرنسي، عبر موقعه الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع البنك في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأبرزت إدارة البنك، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير العلاقات الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي لصلة.

– مسؤول الرقابة الداخلية. شهادة البكالوريوس في تخصصات: (أمن المعلومات، تقنية المعلومات).

– مدير مشروع: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف البنك السعودي الفرنسي:

وأوضحت إدارة البنك، أنَّ التقديم مُتاحٌ عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 26 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 25 نوفمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)