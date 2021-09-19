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#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع
لحمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه

#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع

2021/09/19
الساعة 6:42 مساءً
- ‎فيحصاد اليوم, وظائف
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#وظائف شاغرة في الهيئة الملكية للجبيل وينبع
المواطن- خالد الأحمد

أعلنت الهيئة الملكية للجبيل وينبع، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والدكتوراه والبورد في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل لدى برنامج الخدمات الصحية للهيئة الملكية بالجبيل.

تفاصيل وظائف الهيئة الملكية للجبيل وينبع:

وأبرزت الهيئة الملكية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– استشاري الغدد الصماء.

– استشاري الطب النفسي.

– أخصائي تقني طب العيون.

– فني مخطط كهربية الدماغ.

التقديم على وظائف الهيئة الملكية بالجبيل:

وأوضحت الهيئة الملكية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 19 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 3 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

 


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