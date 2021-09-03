وظائف شاغرة في شركة المدفوعات السعودية

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة المدفوعات السعودية، التابعة لـ البنك المركزي السعودي “ساما”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عددٍ من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأبرزت شركة المدفوعات السعودية، أنّ الوظائف المتاحة على مسمى:

– مدير التخطيط الاستراتيجي وإدارة الأداء.

– مسؤول الاتصال المؤسسي.

طريقة التقديم على وظائف شركة المدفوعات السعودية:

وأوضحت شركة المدفوعات السعودية، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 2 سبتمبر 2021م.

وأفادت الشركة أنه للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا).

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