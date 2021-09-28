أعلنت مدينة الملك فهد الطبية، “عضو التجمع الصحي الثاني بالمنطقة الوسطى”، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف صحية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس والماجستير عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر المدينة الطبية في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وبيّنت المدينة الطبية، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي علاج طبيعي ثانٍ.

– ممرض ثانٍ.

– أخصائي إدارة كوارث ثانٍ.

التقديم على وظائف مدينة الملك فهد الطبية:

وأوضحت المدينة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 21 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكنك الدخول عبر الرابط التالي: (هنا)