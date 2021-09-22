أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الهيئة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف الهيئة العامة للطيران المدني:

وبيّنت هيئة الطيران المدني، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي الأنظمة الاقتصادية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (القانون، أو إدارة الأعمال).

– أخصائي السياسات الاقتصادية: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو الهندسة الصناعية، أو المالية).

– كبير محللين اقتصاديين: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الاقتصاد، أو المالية).

التقديم على وظائف هيئة الطيران المدني:

وأوضحت الهيئة، أن التقديم مُتاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 22 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مُستمر حتى تاريخ 6 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يُرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)