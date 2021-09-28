أعلنت هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الهيئة الرئيسي في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية:

وبيّنت هيئة المحتوى المحلي، أنَّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– أخصائي أول القوانين واللوائح: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون.

– عالم البيانات: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (إدارة البيانات الضخمة، علوم الكمبيوتر، الإحصاء، الرياضيات، الاقتصاد)، أو أي تخصص ذي الصلة.

– أخصائي أول تطوير الأعمال: شهادة البكالوريوس في تخصصات: (الهندسة، إدارة الأعمال)، أو أي تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف هيئة المحتوى المحلي:

وأوضحت هيئة المحتوى المحلي، أنّ التقديم مُتاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 28 سبتمبر 2021م؛ والتقديم مستمر حتى تاريخ 9 أكتوبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يمكن الدخول على الرابط التالي: (هنا)