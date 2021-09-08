وظائف شاغرة لدى التعاونية للتأمين بعدة تخصصات

المواطن- خالد الأحمد

أعلنت شركة التعاونية للتأمين، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للجنسين، من حمَلة شهادة البكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بفروع الشركة في مدينة الرياض.

تفاصيل وظائف شركة التعاونية للتأمين:

وأبرزت شركة التعاونية للتأمين، أن الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مدير خدمات الشبكة: شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مسؤول قانوني: شهادة البكالوريوس في تخصص القانون، أو أي تخصص ذي الصلة.

– مساعد الحوكمة وشؤون مجلس الإدارة: شهادة البكالوريوس في تخصص ذي الصلة.

التقديم على وظائف التعاونية للتأمين:

وأوضحت شركة التعاونية، أن التقديم متاح عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الموافق 8 سبتمبر 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)

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