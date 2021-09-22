أعلنت الشركة السعودية للبوليمرات، عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف هندسية وفنية وإدارية شاغرة للرجال والنساء، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس في عدد من التخصصات؛ وذلك للعمل بمقر الشركة في محافظة الجبيل الصناعية.

تفاصيل وظائف شركة البوليمرات:

وبيَّنت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

– مهندس عمليات المصنع.

– مشغل معدات/ رافعة شوكية.

– مساعد إداري.

– فني عمليات تفتيش.

التقديم على وظائف الشركة السعودية للبوليمرات:

وأوضحت الشركة السعودية للبوليمرات، أنّ التقديم متاحٌ عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، وذلك بدءًا من تاريخ اليوم الأربعاء الموافق 22 أغسطس 2021م.

وللتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر عن شروط الوظائف المُعلنة، يرجى الدخول على الرابط التالي: (هنا)